Архиепископ Микаель добровольно явится в СК Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаель Аджапахян добровольно явится в Следственный комитет (СК) Армении. Об этом журналистам сообщил директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископ Натан Ованнисян.

Утром 27 июня армянские силовики вошли на территорию монастырского комплекса духовного и административного центра ААЦ Эчмиадзина, где попытались задержать Аджапахяна, который находился в это время на заседании духовного совета в Католикосате.

«Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации и всеми законными способами продолжить поддержку Церкви», ― сказал Ованнисян, комментируя решение архиепископа Микаеля самостояткльно отправится в СК республики в Ереван.

Представитель ААЦ отметил, что священнослужитель подозревается в совершении деятельности, направленной на свержение власти в Армении. Ованнисян добавил, что официально архиепископа о задержании и обвинениях никто не уведомлял.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями силовиков Армении в резиденции католикоса всех армян.