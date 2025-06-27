Симоньян возмутилась действиями силовиков Армении в резиденции католикоса всех армян

Те действия, которые армянская служба производила в резиденции католикоса всех армян при задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна, являются возмутительными. Об этом в своем телеграм-канале заявила Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

Журналистка сообщила, что Пашинян после возвращения из Турции занялся обысками в христианской церкви. Она обратилась к простым жителям страны.

«Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?» — указала она.

Ранее сообщалось, что в Армении полиция задержала главу Ширакской епархии архиепископа Аджапахяна. Правоохранители в масках ворвались в резиденцию, после этого Микаэл Аджапахян сам вышел к силовикам и был задержан. Полицейские также задерживали тех сочувствующих, которые выражали протест против таких действий рядом со зданием.