Армения начала процесс вступления в Европейский союз

Ваагн Хачатурян, президент Армении, утвердил закон, дающий старт процедуре вступления страны в Европейский союз. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

26 марта армянские парламентарии во втором, финальном чтении одобрили законопроект, инициирующий процесс интеграции республики в ЕС. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, подчеркивал, что принятие этого закона не означает автоматического начала присоединения Еревана к Евросоюзу, так как этот вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование.

Арарат Мирзоян, глава внешнеполитического ведомства республики, пояснил, что данный законопроект был предложен общественностью и получил необходимое количество подписей в поддержку.

Ранее сообщалось, что власти РФ допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в ЕС.