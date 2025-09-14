Армения отказалась от Арарата на пограничных штампах

Правительство Армении приняло решение изменить дизайн пограничных штампов, используемых при пересечении границы. Об этом в соцсетях сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.

Согласно новым правилам, изображение горы Арарат будет удалено с официальных печатей. Соответствующее решение было утверждено 11 сентября.

Аракелян уточнил, что на обновленных штампах сохранится надпись «Армения», но исчезнет символическое изображение горы. Теперь на печатях будут указываться только конкретные детали пункта пропуска.

Гора Арарат, хотя и находится на территории современной Турции, является важным национальным символом Армении. Она занимает центральное место в армянской культуре, истории и христианской традиции.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что страна перестала быть «младшим братом» России.