Трамп снова перепутал страны: на этот раз он «завершил» несуществующую войну Албании и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп вновь допустил досадную ошибку в эфире, заявив о завершении затяжного конфликта между Албанией и Азербайджаном, которые никогда не воевали друг с другом. Об этом сообщает Fox News.

В ходе телевизионного выступления Дональд Трамп заявил об успешном разрешении многолетнего конфликта между Азербайджаном и Албанией. Однако такая война в истории никогда не существовала — политик снова перепутал страны, имея в виду Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Трамп заявил, что смог завершить считавшиеся неразрешимыми войны, однако привел в пример не те государства. До этого, 8 августа, в Вашингтоне действительно прошли трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, где стороны подтвердили намерение прекратить боевые действия.

