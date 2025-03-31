Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ

Министерство иностранных дел (МИД) Армении официально объявило о решении республики отказаться от участия в финансовом обеспечении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не подписав решение о бюджете в 2024 году, передает Sputnik Армения.

В дипломатическом ведомстве Армении подчеркнули, что уведомили секретариат ОДКБ о своем решении и уточнили, что информация о годовом бюджете республики в рамках организации не подлежит публичному представлению.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — говорится в сообщении МИД.

Спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил, что страна не планирует менять свою позицию в отношении ОДКБ. По его словам, организация должна сама решить, какие функции она выполняет и «существует ли» вообще.

Отказ от бюджетного взноса в ОДКБ совпадает с активизацией проевропейских настроений в Армении. 26 марта парламент республики принял законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС) в окончательном чтении.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), известная также как «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор», представляет собой региональную международную структуру, созданную для обеспечения коллективной безопасности в рамках постсоветского пространства.

В состав ОДКБ входят несколько государств, которые объединяются для решения общих проблем безопасности и поддержания стабильности в мировом порядке членами ОДКБ.

Ранее сообщалось, что власти РФ допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в Евросоюз.