Армения отказалась участвововать во встрече представителей ОДКБ в Скопье

Представитель Армении не стал посещать круглый стол дипломатов стран ОДКБ, который прошел сегодня, 30 ноября, на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье, сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ани Бадалян.

Ранее в Министерстве иностранных дел России проинформировали, что на встрече представителей стран ОДКБ в Скопье от РФ присутствовал замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Представитель Армении не участвовал в очередной рабочей встрече представителей государств-членов ОДКБ, состоявшейся в Скопье», сказала Бадалян.

Причины такого решения армянской стороны Бадалян не объяснила.

Напомним, РФ ответила на отказ стран Прибалтики быть на встрече СМИД ОБСЕ в Скопье из-за того, что на мероприятие была приглашена российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.