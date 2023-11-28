«Нет безопасности»: РФ ответила на отказ стран Прибалтики быть на встрече СМИД ОБСЕ
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Во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел стран Прибалтики заявили, что не будут присутствовать на встрече СМИД ОБСЕ в Скопье из-за того, что на мероприятие была приглашена российская делегация во главе с министром МИД РФ Сергеем Лавровым. Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, как российское ведомство восприняло данную новость, сообщает агентство «РИА Новости».
Александр Грушко высказал мнение, что отсутствие глав МИД Прибалтики не окажет существенного значения на ход мероприятия. Россию такая позиция никак не затронула. Делегация больше обеспокоена развитием ОБСЕ и готова внести свои предложения.
«Вообще-то она называется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но сейчас нет ни безопасности, ни сотрудничества. Если ОБСЕ хочет играть хоть какую-то роль, то надо возвращаться к тому, ради чего она создавалась. А если этого не произойдет, она не будет востребована самими государствами-участниками»,- рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко
ОБСЕ может существовать в современных реалиях, если вернется к той модели, в которой изначально была создана.
Известно, что на встрече также не будет украинской делегации.