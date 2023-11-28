«Нет безопасности»: РФ ответила на отказ стран Прибалтики быть на встрече СМИД ОБСЕ

Во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел стран Прибалтики заявили , что не будут присутствовать на встрече СМИД ОБСЕ в Скопье из-за того, что на мероприятие была приглашена российская делегация во главе с министром МИД РФ Сергеем Лавровым. Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, как российское ведомство восприняло данную новость, сообщает агентство « РИА Новости ».

Александр Грушко высказал мнение, что отсутствие глав МИД Прибалтики не окажет существенного значения на ход мероприятия. Россию такая позиция никак не затронула. Делегация больше обеспокоена развитием ОБСЕ и готова внести свои предложения.

«Вообще-то она называется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но сейчас нет ни безопасности, ни сотрудничества. Если ОБСЕ хочет играть хоть какую-то роль, то надо возвращаться к тому, ради чего она создавалась. А если этого не произойдет, она не будет востребована самими государствами-участниками»,- рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко

ОБСЕ может существовать в современных реалиях, если вернется к той модели, в которой изначально была создана.

Известно, что на встрече также не будет украинской делегации.