Армения планирует вступить в Евросоюз — МИД Республики

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World подтвердил, что в стране активно обсуждают план по вступлению в Европейский союз. Эту необходимость объяснили внешними и внутренними вызовами, с которыми республика столкнулась в последние годы.

Армения работает над расширением списка своих партнеров. Среди них страны Запада и Востока. В последние годы армянская сторона очень сблизилась с Индией, и далее с ней планируется продолжать налаживать сотрудничество в разных сферах.

Также рассматриваются разные возможности для Армении по части развития демократических норм. По словам Арарата Мирзояна, страна может вступить в ЕС.

«В Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. В этом ряду есть также идея членства в ЕС» — подчеркнул глава МИД Армении.

Мирзоян отметил, что многие реформы в стране помогают проводить США.

Напомним, что в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства в ОДКБ. Причиной стало обострение конфликта с Азербайджаном и реакция организации.

Ранее сообщалось, что в армянском парламенте высказались о вступлении в ЕС.