Армения проигнорирует международную встречу по безопасности в России

Международная встреча высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности, должна состояться в России с 24 по 25 апреля. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, как оказалось, не собираются приезжать на важное мероприятие. Об этом стало известно Арменпресс .

В пресс-службе аппарата СБ Армении изданию сообщили, что Армена Григоряна не будет на международной встрече по безопасности, которую традиционно проводят в России. В этом году ее запланировали на 24-25 апреля в Санкт-Петербурге.

При этом Совбез Армении не уточняют причину, по которой пропустят столь важное для сторон мероприятие. Обычно Ереван присутствует на встречах стабильно с 2010 года: именно с этого времени проводятся обсуждения под эгидой Совета безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Мирзоян назвал США и ЕС главными партнерами страны. Также недавно Пашинян не смог ответить, почему Армения остается в ОДКБ.