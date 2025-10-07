Армией России освобождено почти 5 тыс. кв. км территории, отметил Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба сообщил, что с начала года российские вооруженные силы освободили 212 населенных пунктов.

Президент подчеркнул, что главная цель остается неизменной — обеспечить полное выполнение всех задач, поставленных перед войсками в рамках специальной военной операции.

«В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4 900 — и 212 населенных пунктов», — сказал Путин.

Во время визита в Санкт-Петербург Путин провел совещание с командующими группировками войск. Затем, вернувшись в Москву, он собрал заседание с постоянными членами Совета Безопасности. На встрече обсуждались меры по защите информационных инфраструктурных объектов.

