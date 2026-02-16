Армия дронов Илона Маска: SpaceX и xAI создают рои беспилотников с голосовым управлением для Пентагона

Аэрокосмическая корпорация SpaceX и стартап в сфере искусственного интеллекта xAI, принадлежащие Илону Маску, стали ключевыми участниками секретного конкурса Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg.

Целью программы с призовым фондом в $100 млн является создание прорывной технологии управления роями дронов с помощью голосовых команд. Разработка должна позволить операторам координировать действия сотен беспилотников одновременно, преобразуя человеческую речь в цифровые тактические инструкции.

Участие компаний Маска в подобном проекте эксперты называют «противоречивым этапом», учитывая прежние заявления миллиардера о недопустимости создания «инструментов для убийства людей». Тем не менее, синергия спутниковой системы Starlink от SpaceX и нейросетевых мощностей xAI делает структуру Маска фаворитом в разработке систем распределенного управления автономными единицами.

Технология голосового управления призвана упростить работу военных в полевых условиях, избавляя их от необходимости использовать сложные интерфейсы и пульты в разгаре боя. Официальные представители SpaceX и Пентагона отказались комментировать детали «закрытого соревнования», ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Ранее Пентагон официально внес Alibaba, Baidu и BYD в военный черный список.