Удар по техгигантам Китая: Пентагон официально внес Alibaba, Baidu и BYD в военный черный список

Технологическое противостояние США и Китая вышло на новый виток. Пентагон официально включил гигантов интернет-коммерции, поиска и автопрома — Alibaba Group, Baidu Inc. и BYD Co. — в так называемый список 1260H. Об этом сообщает Bloomberg.

В этот перечень попадают структуры, которые, по мнению американской разведки, оказывают прямую или косвенную помощь в модернизации Народно-освободительной армии Китая. Решение вызвало мгновенную реакцию на рынках: акции Alibaba на дополнительных торгах 13 февраля упали на 5%, Baidu потеряла 4,5%. Компании уже выступили с резкими опровержениями. В Alibaba назвали выводы Пентагона «безосновательными», подчеркнув, что бизнес не имеет отношения к военным заказам.

Шаг Вашингтона ставит под угрозу торговое соглашение, достигнутое Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в октябре прошлого года. Под ударом оказался план экспорта передовых чипов Nvidia H200 в Китай. Alibaba была одним из главных претендентов на эти поставки, но статус «военной компании» может заблокировать получение экспортных лицензий. Помимо гигантов, в перечень попали RoboSense и TP-Link. Ранее законодатели США требовали включить в него также разработчика ИИ DeepSeek и компанию Xiaomi.

Ранее граждане США и Европы оценили вероятность начала глобальной войны в ближайшие годы.