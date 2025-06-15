Армия обороны Израиля экстренно выводит часть своих сил из сектора Газа

Силы Армии обороны Израиля передислоцируются из сектора Газа для усиления защиты границ с Иорданией, Сирией и Ливаном, сообщает в воскресенье вечером, 15 июня, издание Haaretz.

Согласно информации, опубликованной в средствах массовой информации, это решение было обусловлено беспокойством по поводу возможного проникновения на территорию страны боевиков из Иордании и Сирии, которые получают поддержку от Ирана, а также потенциального участия «Хезболлы» в боевых действиях.

«Армия обороны Израиля продолжает сокращать свое присутствие в секторе Газа, чтобы укрепить северные и восточные границы Израиля», — уточняется в публикации.

В ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля осуществили атаку на территорию Ирана. По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, основной целью этой атаки были объекты, связанные с ядерной программой Ирана. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что В ночь на 15 июня Иран осуществил ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и заводу Rafael. Как сообщил Израиль, в общей сложности было выпущено около 30 ракет, большая часть из которых достигла намеченных целей.