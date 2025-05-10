Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан ответил на провокации со стороны Индии
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Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Geo.
Решение Пакистана, отметили эксперты, связано с провокациями со стороны Индии.
Напомним, напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля.
Ранее сообщалось о том, что РФ заявила о готовности рассмотреть идею об участии в расследовании теракта в Кашмире.