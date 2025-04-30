РФ заявила о готовности рассмотреть идею об участии в расследовании теракта в Кашмире

В посольстве России в Исламабаде заявили о том, что РФ готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, но в том случае, если получит официальное обращение. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что в России и Китае с вниманием отнесли к просьбе принять участие в международном расследовании теракта в Кашмире, и уже после получения официального обращения этот вопрос будет рассмотрен, уточняют журналисты.

Ранее стало известно, что обострение отношений Индии и Пакистана началось после 22 апреля — тогда террористы напали на туристов в районе Кашмира, погибло около 30 человек. В ЕС обе страны уже призвали к мирному диалогу и попросили проявлять сдержанность в сложившейся ситуации.