Управление общевойскового центра армии США опубликовало доклад о Вооруженных силах РФ . Документ содержит 280 страниц и называется «Российская тактика». В нем рассматриваются тактические действия России на поле боя.

Примечательно, что доклад опубликован в соцсетях ведомства с фразой «Знаете ли вы своего врага?».

В документе содержатся данные о «глобальной стратегии» российской армии, которая основывается на намерении вновь быть признанной мировой державой. В докладе утверждается, что РФ стремится обеспечить стабильность странам, которые граничат с ней. Особое внимание Москва уделяет государствам, ранее входившим в состав СССР, утверждается в тексте.

Кроме того, в документе говорится о том, что Россия хочет иметь влияние на международную политику, а также иметь право голоса за пределами либеральной системы Запада.

Авторы доклада уверены, что для достижения целей Россия будет уделять внимание обеспечению защиты собственных интересов, а также сохранению регионального доминирования. Отмечается, что Москва также намерена сделать все, чтобы не допустить иностранного влияния на свои внутренние дела.

Говоря о российской армии, авторы документа уверяют, что ее главной задачей являются открытая модернизация системы и оружия, а также использование своего военного и ядерного потенциала в качестве сдерживающего фактора.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не стремится ни с кем конфликтовать. Он также отмечал, что у Москвы не было и нет намерений нападать на страны НАТО. Информацию о том, что РФ готовится предпринимать такие действия, по словам российского лидера, является западной пропагандой.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал прошедшую в Париже конференцию по Украине.