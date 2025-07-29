Армия Таиланда сообщила о нарушении перемирия камбоджийцами

По данным издания Khaosod, цитирующим слова заместителя официального представителя тайской армии Рича Сукуванона, камбоджийские войска совершили действия, нарушающие соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу ранее.

Соглашение о перемирии между двумя государствами начало действовать в полночь 29 июля по местному времени (20:00 мск). Незадолго до этого момента обе стороны — и Бангкок, и Пномпень — сообщали о взаимных атаках. В то же время камбоджийская газета Khmer Times сообщала, что примерно с 00:30 по местному времени все военные столкновения прекратились.

Однако, по утверждению тайской армии, камбоджийские военные атаковали их подразделения в районе Суранари уже после наступления полуночи и эти столкновения продолжались до 5:30 утра.

Позднее представитель Министерства обороны Камбоджи, генерал-лейтенант Мали Сочита заявила, что обе стороны придерживаются условий прекращения огня. Она подчеркнула необходимость сохранения текущих позиций военными обеих стран до момента формирования рабочих групп для проведения дальнейших переговоров.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что Соединенные Штаты выразили готовность следить за соблюдением режима прекращения огня между Камбоджей и Таиландом и оказывать содействие в его поддержании. Это заявление прозвучало после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп сообщил об урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом с помощью США.