Трамп сообщил об урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом с помощью США

Именно США поспособствовали тому, чтобы Таиланд и Камбоджа прекратили между собой боевые действия на границе. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привел ТАСС.

Глава США посетил Шотландию и встретился там с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. После встречи он сделал заявление, согласно которому большая заслуга в прекращении конфликта между Камбоджей и Таиландом принадлежит Америке.

«Для нас было честью вмешаться, и он урегулирован, я думаю, они урегулируют его сегодня. Он длился несколько дней, а мог идти годами, погибли бы миллионы людей», — указал американский лидер.

Трамп добавил, что сам он рад тому, что его правительство смогло прекратить войну.

Ранее уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Трамп дает понять, что уже пора действовать.