Армянская оппозиция готовится к началу процесса импичмента Пашиняна

В парламенте Армении назревает политическая напряженность — оппозиционные силы заявили о готовности начать процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил глава парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, передает «Коммерсантъ».

Ранее готовность отстранить Пашиняна от власти выразили руководители сразу нескольких депутатских оппозиционных фракций, в том числе «Честь имею» и «Армения». В то же время у представителей этих партий пока не сформировано конкретное предложение по новой кандидатуре.

Отмечается, что крупнейшая оппозиционная фракция «Армения» готова предоставить все 28 подписей депутатов для начала процедуры импичмента. Однако для ее осуществления необходимо минимум 54 голоса из 107 депутатов парламента республики.

Сейчас в парламенте Армении 69 мандатов принадлежат правящей партии «Гражданский договор», которая контролирует большинство голосов. В оппозиционных фракциях «Армения» и «Честь имею» объединено всего 34 депутата, еще четыре парламентария являются независимыми.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о новой революции в Армении.