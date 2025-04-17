Пашинян объявил о новой революции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале так называемой социально-психологической революции, которая, по его словам, призвана объединить армянский народ и укрепить государственные основы республики. Об этом он объявил во время выступления в парламенте, которое транслировалось на YouTube.

Пашинян сравнил эту инициативу с «бархатной революцией» 2018 года, которая привела его к власти и положила начало, как он отметил, значительным изменениям в стране.

«Главная констатация этой революции заключается в том, что впервые за последние несколько столетий наше международно признанное государство и наша родина идентичны: наша родина — Армения. Государство, в котором мы живем, также является Арменией», — сказал армянский премьер.

В ходе своего обращения Пашинян также подверг критике попытки некоторых политических сил возродить «Карабахское движение», которое, по его мнению, является разрушительным для Армении. Он заявил, что это движение направлено против государственности, независимости и суверенитета страны.

Обсуждая дальнейшие шаги по укреплению государственного устройства, Пашинян акцентировал внимание на необходимости принятия новой Конституции республики. Он отметил, что новая редакция основного закона не должна содержать ссылок на Декларацию о независимости, поскольку ее текст, по словам премьера, исключает понятия независимости и государственности Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян удивил эмоциональным поведением в парламенте.