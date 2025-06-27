Армянская полиция задержала главу Ширакской епархии архиепископа Аджапахяна

Микроблог разместил видео того, как полиция задерживает архиепископа. Микаэл Аджапахян сам вышел к силовикам, и после этого был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело в попытке захвата власти в стране, а также в подготовке терактов. Все это происходит на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с Армянской церковью.

Ранее сообщалось, что в Армении задержали архиепископа Галстаняна по подозрению в подготовке терактов. Он выступает лидером армянского оппозиционного движения «Священная борьба». Люди в масках вывели Галстаняна из резиденции, после чего посадили в автомобиль, который направился в неизвестном направлении.