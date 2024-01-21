Asia Times: удары РФ не позволяют Украине развивать ВПК

Ракетные удары со стороны РФ мешают Киеву наладить оружейное производство на территории страны. Этому также способствует отсутствие стратегической глубины и недостаток средств ПВО у Украины. Соответствующее заявление сделали авторы издания Asia Times в своем материале.

В статье они указали на то, что оборонный сектор Украины так и не успел полноценно перейти на военные рельсы. Журналисты указали на то, что из-за этого у Украины возникли сложности с производством нужного объема боеприпасов для войск. Авторы выразили мнение, что, даже если ситуация изменится благодаря деньгам Запада, Украине все еще не хватает стратегической глубины.

В издании также отметили, что российские снаряды и БПЛА могут поражать военные производства по всей территории украинского государства. В то же время, ВСУ испытывают острый дефицит систем ПВО для противостояния таким атакам.

Ранее представитель командования украинских ВС Юрий Игнат заявил, что ВСУ боятся завозить в страну истребители F-16 из-за страха, что техника станет легкой мишенью для российских ударов.