Астролог Зак назвал 18 февраля идеальной датой для переговоров России и США

По словам астролога Бориса Зака, 18 февраля идеально подходит для переговоров Москвы и Вашингтона, прошедших в Саудовской Аравии, так как это день больших возможностей и достижений. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодняшние достижения будут нести долгосрочный характер. Луна сегодня находится в Скорпионе, что повышает интуицию и психологическое восприятие собеседника.

По мнению астролога, для успешных переговоров важна спокойная, умиротворяющая атмосфера, где никто ни над кем не довлеет, поскольку положение Меркурия в Рыбах повышает эмоциональную восприимчивость. Кроме того, положение остальных же планет на небосклоне в целом благоприятно для большинства дел.

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