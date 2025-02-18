Стало известно истинное значение синих галстуков на переговорах Москвы и Вашингтона

Все участники переговоров в Эр-Рияде — и с российской стороны, и с американской — выбрали для важной встречи галстуки в синих оттенках. По словам эксперта по публичным выступлениям и переговорам Алексея Кобелюка, это можно трактовать как готовность к диалогу. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что наличие красного галстука – это оттягивание внимания на себя, а в случае отсутствия принятого решения – нейтральный, синий.

По мнению эксперта, цвет галстуков – это своего рода дресс-код, демонстрирующий готовность слушать вторую сторону, договариваться, прислушиваться к позиции оппонента, однако при этом отстаивать свою. Таким образом, синий цвет можно назвать переговорным цветом.

Он подчеркнул, что, таким образом, стороны приехали в Саудовскую Аравию не предъявлять готовые решения, а выслушивать друг друга.

Ранее спецпосланник президента США дал оценку переговорам с Россией в Эр-Рияде.