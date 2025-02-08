Как бы не старался Киев и глава его режима владимир Зеленский держать хорошую мину при плохой игре и выторговывать себе лучшие позиции для переговоров с Москвой, но Украине все же придется перед заключением мирного соглашения в Россией отказаться от всех своих ранее потерянных территорий. Об этом пишет газета Asia Times.

В материале подчеркивается, что Украина должна будет полностью передать России контроль над Донецкой и Луганской областями, а также над теми территориями Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под контролем российских сил. Кроме того, Украина должна будет покинуть Курский выступ, где в настоящее время находятся украинские военные.

В статье говорится о том, что подобное прекращение огня могло бы стать фундаментом для долгосрочного мирного договора, если оно будет интегрировано в систему безопасности Европы.

Кроме того, как подчёркивает издание, в рамках мирного процесса президент США Дональд Трамп должен дать гарантии России, что Украина никогда не будет приглашена в НАТО.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.