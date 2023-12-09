«Атака ХАМАС была бы невозможна»: выяснилось, почему Трамп не допустил бы нападения на Израиль

Часть американских избирателей считает, что Дональд Трамп справился бы с палестино-израильским конфликтом лучше, чем нынешний президент США Джо Байден.

Опрос среди избирателей показал, что в способность Трампа справиться с конфликтом в Газе верят больше (44%), чем в способность Байдена разрешить этот кризис (32%), сообщило издание WSJ.

По мнению политолога Вадима Сипрова, Дональд Трамп не допустил бы подобной ситуации, которая сейчас развернулась в секторе Газа. Находясь на посту президента, Трамп считал существование Израиля необходимостью, а потому любая атака ХАМАС, подобная акции 7 октября, была бы невозможна.

«Напомню, до сих пор не ясно, кто спланировал террористическую акцию ХАМАС в октябре. Известно, что руководство Израиля предупреждали и египтяне и даже, по некоторым сведениям, иранцы. Спецслужбы США и Израиля тесно взаимодействуют, но почему-то Штаты ничего не сделали, чтобы нейтрализовать боевиков еще на стадии подготовки конфликта», — пояснил Сипров.

Эксперт выразил мнение, что в период президентства Байдена политика Соединенных Штатов в отношении Израиля стала непоследовательной. По его словам, не последовало должной реакции на атаку ХАМАС, а контакты боевиков со своими ячейками за пределами сектора Газа не были пресечены.

«Еще одна интересная деталь: мнение американских избирателей о том, что Трамп справился бы с этой ситуацией лучше, чем Байден, отражает общую тенденцию. По данным многих опросов общественного мнения, сторонников Трампа становится все больше, а разрыв между этими кандидатами на выборы президента растет день ото дня», — отметил собеседник.

Трамп — безальтернативный и понятный американцам кандидат от республиканской партии, подчеркнул Сипров. А Байден, по его замечанию, не справляется со значимыми для Америки проблемами в силу разных причин, в том числе из-за возраста и состояния здоровья.

«Эта тенденция продолжится: весь следующий год мы будем видеть, как популярность Джо Байдена будет падать. Американские избиратели будут сравнивать Трампа и Байдена по всем возможным параметрам», — заключил политолог.

Ранее мы раскрыли другие подробности опроса о способности Трампа и Байдена решить палестино-израильский конфликт.