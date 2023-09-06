«Атаки ВСУ активизируются»: выяснилось, зачем Блинкен приехал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. Об этом сообщило известное украинское издание.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, зачем Блинкен прибыл в столицу Украины. По его мнению, американские власти недовольны многими действиями Киева.

«Визит Блинкена обусловлен многими факторами, но главная цель — напомнить, что Украина не может принимать решения без одобрения США. В последнее время киевские власти пытаются принимать свои решения без согласования со Штатами», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Среди таких решений эксперт назвал отказ перебросить все войска на одно направление. Он отметил, что несмотря на недовольство, США планируют и дальше поддерживать Украину.

«После этой встречи мы увидим, как западные страны будут отправлять украинцев призывного возраста на Родину. Атаки ВСУ на передовой активизируются, но ни к чему, кроме массовой гибели украинских бойцов, это не приведет», — поделился политолог.

Ванифатов также отметил, что вскоре участятся массовые атаки беспилотников, с которыми российские службы успешно справятся.

«Мнимые успехи контрнаступления ВСУ не дали должного результата и повышения рейтинга Байдена. В администрации президента США творится хаос, ведь второе подряд поражение после Афганистана приведет к краху нынешних американских властей», — дополнил политолог.

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