Атакованный ВСУ в Черном море танкер связан с США

Стали известны новые детали об атаках на танкеры в Черном море. По информации агентства Reuters, одно из пострадавших судов — танкер Delta Harmony — было зафрахтовано американской нефтяной корпорацией Chevron.

Судно должно было погрузить нефть на казахстанском терминале, однако подверглось атаке украинскими дронами. По данным компании, все члены экипажа в безопасности, а судно следует в порт.

Представители Chevron заявили, что внимательно следят за ситуацией и координируют действия с оператором судна и властями.

Вместе с Delta Harmony атаке подвергся танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот». Оба судна получили повреждения грузового оборудования, но сохранили плавучесть и не получили критических повреждений.

Также сообщалось, что еще один танкер, Delta Supreme, был атакован по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Несмотря на инциденты, атака не повлияла на производственную деятельность совместного предприятия «Тенгизшевройл», разрабатывающего крупное месторождение в Казахстане.

Акционерная структура проекта сложна: 50% принадлежит Chevron, 25% — ExxonMobil, 20% — «КазМунайГаз» и 5% — российской ЛУКОЙЛ. Сама Chevron также является миноритарным акционером (15%) Каспийского трубопроводного консорциума, среди других владельцев которого значатся Российская Федерация, «КазМунайГаз», ЛУКОЙЛ и совместное предприятие Rosneft-Shell.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал американским компаниям доступ к венесуэльской нефти.