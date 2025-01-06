Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ не нарушали воздушное пространство Эстонии

В субботу, 4 января, Ленинградскую и Псковскую области атаковали украинские беспилотные летательные аппараты.

При этом воздушное пространство Эстонии не было нарушено, заявил координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти. Его слова передает телерадиокомпания ERR.

По словам эксперта, дроны ВСУ использовали маршрут, минуя крупные города и зоны противовоздушной обороны.

Ханниотти также отметил, что данная операция началась в Киевской области, и дроны двигались до Ленобласти, избегая объекты критической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что беспилотники летели по разным маршрутам путем регулировки изгибов и высот. Маршрут БПЛА был выстроен таким образом, чтобы они перемещались над территориями с минимальным покрытием ПВО, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Трамп выдвинул экс-главу российского фонда Романа Пипко послом в Эстонии.