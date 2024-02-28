Атталь: французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ

Политика

Фото: [unsplash.com]

Армия Франции могла бы заниматься обеспечением безопасности украинских границ. Соответствующее заявление сделал французский премьер Габриэль Атталь в ходе заседания сената, трансляция была опубликована на официальном сайте государственного органа.

По словам французского политика, военные могли бы заниматься обучением своих украинских коллег, защитой «земля-воздух» или обеспечением безопасности границ страны.  

Он также подчеркнул, что европейские государства приняли решение пойти дальше в вопросе поставок оружия для Киева на фоне «российской угрозы». 

Атталь также выступил в защиту французского президента Эммануэля Макрона, столкнувшегося с жесткой критикой после своих недавних заявлений.

«Может ли президент со всей ответственностью заявить, что из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю», – заявил премьер.

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