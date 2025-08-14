Aurus президента России доставили на Аляску по воздуху

Доставка президентского лимузина Aurus на Аляску для предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла с соблюдением строжайших мер безопасности, передает Itzine.

По данным источника, уникальная транспортная операция была осуществлена с помощью военно-транспортного самолета Ил-76 из спецотряда «Россия».

Особенностью этой миссии стало сопровождение транспортного самолета российскими истребителями на протяжении всего маршрута. Такой уровень охраны объясняется не только ценности груза, но и сложной геополитической обстановкой.

В отличие от визитов в соседние страны, где техника доставляется по железной дороге, переброска автомобиля на Аляску происходила по воздушному пути из-за большого расстояния.

Спецгруз прибыл в американский штат в ночное время. Отмечается, что автомобиль сразу же накрыли защитными чехлами, которые сняли только утром.

Юридический статус перевозки оказался не менее интересным, чем сама операция. Aurus был оформлен как дипломатическая почта, что гарантировало ему неприкосновенность и освобождение от таможенного досмотра.

