Авиация НАТО оказалась под угрозой из-за российских ЗРК С-500 «Прометей»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» представляют угрозу для самолетов НАТО в силу очень большой дальности поражения. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

Авторы статьи обратили внимание на то, что ВС РФ сформировали первый полк, оснащенный ЗРК С-500.

Они опасны для самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, говорится в статье.

Новый российский комплекс уникален, так как способен противостоять как межконтинентальным баллистическим ракетам, так и космическим челнокам и спутникам, заключили авторы публикации.

Ранее сообщалось о том, что в США начали беспокоиться из-за ракетного комплекса «Авангард» ВС РФ.