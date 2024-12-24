Соединенные Штаты проявляют беспокойство по поводу ракетного комплекса «Авангард» вооруженных сил России. Этот комплекс способен наносить ядерные удары на скорости свыше 27 Махов (порядка 33 076 км/ч), сообщила газета Military Watch Magazine.

Если оценить иные характеристики «Авангарда», он оказывается практически неуловимым для систем противоракетной обороны. Для сравнения, известные российские ракеты «Кинжал» развивают скорость лишь до 12 Махов.

Также стоит отметить, что более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут быть оснащены до двенадцати таких планирующих боевых блоков. Это позволяет одной ракете с мощными термоядерными боеголовками поражать до 12 отдельных целей.

Россия обладает множеством уникальных боевых ракет, среди которых «Кинжал», «Булава», «Орешник», «Ярс», «Искандер» и другие.

Например, ракета «Орешник» привлекла внимание после атак на украинские военные заводы. Известно, что ее ядерный боезаряд может достигать мощности до мегатонны, а каждый боевой блок может нести до шести суббоеприпасов.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, предназначенный для стратегической разведки, принадлежащий ВВС США, в понедельник, 23 декабря, совершил полет над семью европейскими государствами и приблизился к границе с Россией.