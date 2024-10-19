Авиаудар ЦАХАЛа по сектору Газа привел к гибели более 30 человек

Армия Израиля нанесла мощный авиаудар по лагерю Джебалия, расположенному на севере сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

В результате погибли 30 человек, среди них 20 женщин и детей, еще 70 были ранены — у них ожоги и ранения брюшной полости.

За последние дни ЦАХАЛ регулярно наносил удары по лагерю Джебалия.

По словам местных жителей, израильские танки дошли уже до центра лагеря.

Война между Израилем и возглавляемыми «Хамасом» палестинскими группировками боевиков началась 7 октября 2023 года. В тот день палестинские боевики убили 1,2 тыс. израильтян, ранили 5,4 тыс. и взяли в плен больше 200 граждан Израиля и иностранцев.

В ответ Израиль тоже начал военную операцию, в результате которой погибло больше 42 тыс. палестинцев, около 98 тыс. человек были ранены.

В октябре этого года ЦАХАЛ начал наземную операцию против ливанского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось о том, что ВВС Израиля нанесли четыре удара по пригороду Бейрута.