ВВС Израиля нанесли четыре удара по пригороду Бейрута

Израиль нанес серию авиаударов по объектам ливанской «Хезболлы» в одном из районов Бейрута.

Мирных жителей заранее предупредили о необходимости срочно покинуть пригород города. По данным Минздрава Ливана, в результате нанесенных Израилем ударов погибли два человека. Еще 18 человек пострадали. Об этом со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира» сообщает РИА Новости.

В израильском городе Кирьят-Шмона, расположенном недалеко от границы с Ливаном, была объявлена воздушная тревога. По данным израильской армии, с территории Ливана по Израилю было выпущено около 30 снарядов. Часть из них израильским военным удалось перехватить.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы».