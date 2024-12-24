СК РФ возбудил уголовное дело против наемника из Норвегии за преступления в Курской области

Гражданин Норвегии в качестве наемника принял участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Российскими правоохранителями в его отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости.

Аслан Очерхаджиев имеет гражданство Норвегии. Он лично принял участие в украинском конфликте на стороне ВСУ в качестве наемника. В составе подразделения он вторгся в Курскую область, где совершал преступления против мирного населения. Все это квалифицировано как теракт. В отношении наемника было возбуждено уголовное дело.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка», — указали журналистам в Следственном комитете.

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