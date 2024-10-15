Австралийские политики отказались от встречи с Карлом III

Политики были приглашены на прием в честь приезда короля в столицу Австралии, однако по разным причинам они не явились. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Король Великобритании Карл III приостановил лечение от онкологического заболевания ради встречи с премьер-министрами шести австралийских штатов.

Другие видные политики также отказались встречаться с британским монархом.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур считает это оскорблением для короля.

Визитом Карла недовольны не только чиновники, но и простые граждане. Ожидается, что противники монархии устроят в Сиднее акции протеста.

Антимонархическая организация Австралийское республиканское движение уже заявила, что этот визит может стать последним для монархии в Австралии.

Ранее сообщалось о том, что врач Зайцев рассказал, почему у онкобольного Карла III пропал вкус из-за лечения.