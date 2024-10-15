Австралийские политики отказались от встречи с Карлом III
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Король Великобритании Карл III приостановил лечение от онкологического заболевания ради встречи с премьер-министрами шести австралийских штатов.
Политики были приглашены на прием в честь приезда короля в столицу Австралии, однако по разным причинам они не явились. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Другие видные политики также отказались встречаться с британским монархом.
Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур считает это оскорблением для короля.
Визитом Карла недовольны не только чиновники, но и простые граждане. Ожидается, что противники монархии устроят в Сиднее акции протеста.
Антимонархическая организация Австралийское республиканское движение уже заявила, что этот визит может стать последним для монархии в Австралии.
Ранее сообщалось о том, что врач Зайцев рассказал, почему у онкобольного Карла III пропал вкус из-за лечения.