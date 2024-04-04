Австралия предпочитает жить «удобной ложью», которая ей навязывается со стороны США и Запада. Так считает Эдриан Макрей, депутат из австралийского города Порт-Хедленд. Его точку зрения привели РИА Новости .

Макрей выступал на российских выборах независимым наблюдателем. Он отметил очень высокий уровень прозрачности и свободы при голосовании. В то же время СМИ Австралии отзываются об этом событии исключительно негативно.

«Здесь, в Австралии, предпочитают жить с удобной ложью, а не выслушивать неудобную правду», - указал он.

По его мнению, что правительство, что масс-медиа Австралии, находятся под мощнейшим влиянием США и других союзников. Они декларируют только то, что «им велят делать и говорить». Все делается под диктовку, а внешняя политика подстраивается под интересы Великобритании и Соединенных Штатов.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алена Гливко пожаловалась, что поток помощи из Австралии на Украину совершенно иссяк. Она также обвинила Запад в том, что тот не поставляет в нужном количестве артиллерийские боеприпасы.