Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что стране не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на австрийский МИД сообщила в четверг, 7 августа, газета Exxpress .

«Мы никогда не стали бы это делать», – цитирует представителя министерства издание.

Там же отметили, что требования украинских властей выдавать военнообязанных мужчин считались бы массовым посягательством на суверенитет Австрии. На это, отметили в МИДе, страна никогда не пойдет.

Как отмечает газета, на данный момент в Австрии проживают 14 тысяч украинцев, готовых проходить военную службы в рядах ВСУ по состоянию здоровья.

В понедельник, 4 сентября, польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В материале издания отмечалось, что часть украинских граждан уже была выдана Киеву. Однако, уточнил источник, речь идет о людях, которые нелегально организовывали отправку мигрантов из Белоруссии в Европейский союз.

Ранее в социальных сетях также появилась информация о том, что Германия собирается отправлять на Украину мужчин, приехавших в страну из Украины. Один из беженцев, находящийся на территории ФРГ, заявил, что он получил соответствующее предупреждение. В бумаге говорилось, что мужчины призывного возраста по запросу Киева будут экстрадированы.

Позже в МИДе Германии эту информацию опровергли, заявив, что все беженцы имеют право на законном уровне находиться в государстве.