Австрия выразила готовность организовать переговоры по Украине

«Мы приняли к сведению заявления президента России [Владимира Путина] о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной», — говорится в сообщении.