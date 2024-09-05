Австрия выразила готовность организовать переговоры по Украине
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Канцлер Карл Нехаммер заявил в соцcети о готовности Австрии предоставить площадку для обсуждений по ситуации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы приняли к сведению заявления президента России [Владимира Путина] о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной», — говорится в сообщении.
Нейтральный статус Австрии позволяет ей выступать в качестве объективного посредника в сложных международных спорах.
Вена неоднократно принимала крупные международные мероприятия, такие как переговоры по Иранской ядерной программе и встречи по урегулированию конфликта в Сирии.
Ранее сообщалось, что Мишеля Барнье выбрали новым премьер-министром Франции.