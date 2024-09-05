Бывший еврокомиссар и предыдущий министр иностранных дел Франции Мишель Барнье стал новым премьер-министром Франции, сообщило РИА Новости.

Назначение Барнье на пост премьер-министра произошло на фоне серьезных внутренних и внешнеполитических вызовов, стоящих перед Францией.

Экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье занял должность нового французского премьер-министра.

Барнье был министром иностранных дел с 2004 по 2005 год и руководил переговорами ЕС по Brexit.

Опыт Барнье в Брюсселе, особенно его ключевая роль в переговорах по Brexit, является значительным преимуществом для его новой должности.

Ранее сообщалось, что Макрон назначит нового премьер-министра в среду.