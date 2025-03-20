Австрия выразила желание стать посредником в переговорах между РФ и Украиной

Австрия выразила готовность предоставить свою территорию и выступить в роли посредника для организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила министр по европейским делам Клаудия Плакольм, передает пресс-служба австрийского парламента.

Министр озвучила это предложение во время встречи с депутатами Европарламента в главном комитете ЕС. На встрече также присутствовали канцлер Кристиан Штокер и глава МИД Беате Майнл-Райзингер.

Канцлер отметил, что прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между США и Украиной дали «новый толчок» мирным инициативам.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил команде скорее проработать шаги по миру на Украине.