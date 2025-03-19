В США в ускоренном режиме начали прорабатывать шаги по Украине

Экспертам по нацбезопасности и остальным членам команды Дональда Трампа было поручено как можно скорее предпринять шаги по решению конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Каролин Левитт.

Переговорная команда Трампа отправится в Саудовскую Аравию для обсуждения снятия антироссийских санкций, а также принятия шагов по урегулированию украинского кризиса.

По словам Левитт, Трамп поручил разобраться с вопросом достижения мира на Украине как можно скорее. В частности он просил обратить внимание на будущие меры, такие как прекращение огня на срок более чем 30 дней.

«Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения», — добавила она.

Напомним, что 18 марта президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. На следующий день республиканец пообщался с Владимиром Зеленским. Оба разговора Трамп назвал продуктивными и вселяющими надежду на разрешение конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что в Британии разговор Путина и Трампа назвали «геополитическим сдвигом».