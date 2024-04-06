Карл Нехаммер указал, что он точно так же, как и президент Франции, стремится к миру. Но он расходится с Макроном в том, как эта цель должна быть достигнута. Слова канцлера Австрии привела газета Le Figaro.

Австрийский лидер напомнил, что Макрон выступает за сдерживание России, и его слова иногда даже кажутся убедительными. Сам Нехаммер призывает всех к сдержанности, чтобы не допустить разрастания конфликта.

«Считаю необходимым следовать принципу предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации», - указал он.

Канцлер добавил, что для решения конфликта надо прибегнуть к диалогу. Ситуацию нужно вывести в тот формат, при котором станут возможны мирные переговоры.

Ранее Макрону напомнили судьбу французских военных, которые приняли участие в Крымской войне и в боях за Севастополь. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что только на Французском кладбище в Севастополе похоронено почти 30 тысяч солдат и офицеров из Франции.