Автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России

Французская журналистка Наташа Рей, известная своим провокационным утверждением о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона родилась мужчиной, сообщила РИА Новости, что хочет посетить Россию.

Журналистка отметила, что давно мечтает посетить РФ. Также она намерена получить политическое убежище в стране. Все это Рэй планирует сделать весной.

«Мой адвокат сам столкнулся с давлением, когда взялся за мое дело. Нас обоих преследуют, поэтому он счел, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением», — сказала она.

Рэй отметила, что рассматривала вариант с отъездом в США, однако ей не близок американский империализм.

Она поделилась, что очень любит Россию, а особенно — русскую архитектуру. Журналистка рассказала, что даже носит одежду с русскими национальными мотивами — юбки и платья.

После избрания Макрона на пост президента Франции в 2017 году общественное внимание привлекла его супруга Брижит. Вокруг ее личности возникли различные слухи, которые спровоцировали волну обсуждений в медиа. Пользователи социальных сетей активно комментировали ее внешний вид и задавались вопросом, почему в Интернете так мало снимков супруги французского лидера в молодости.

Одним из первых, кто отреагировал на информацию о смене пола Брижит, стал американский предприниматель Илон Маск, который ретвитнул расследование журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что Брижит была мужчиной.

Стоит отметить, что разница в возрасте между Макроном и Брижит составляет 24 года. На момент знакомство с юным президентом страны ей было 36 лет. Сейчас женщине 71 год, а Макрону — 47.

Ранее Наташа Рэй также рассказала, что намерена подать в суд на жену Эммануэля Макрона Брижит.