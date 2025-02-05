Журналистка Наташа Рэй собралась подать в суд на жену Макрона

Наташа Рэй ранее была осуждена за то, что утверждала, что первая леди Франции родилась мужчиной и позже сменила пол. Теперь она собралась подать в суд на Брижит Макрон. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на слова Франсуа Данглеана, адвоката журналистки. Тот пообещал, что его подзащитная подаст иск против тех, кто содействовал ее осуждению.

«Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против ее брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трех судей, которые сфальсифицировали процесс», — указал он.

Помимо этого, Наташей Рэй будет сделана попытка опротестовать приговор через европейский суд по правам человека. Через него попытаются обжаловать постановление апелляционного суда, который утвердил решение нижестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что Наташа Рэй планирует просить политическое убежище в России, чтобы защитить себя от дальнейшего судебного преследования. Она считает, что если РФ дала убежище Сноудену, то в состоянии принять и ее.