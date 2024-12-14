Эрдоган заявил, что Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка станут частью Турции

Сирию после свержения президента страны Башара Асада, похоже, начинают разбирать на части. Об этом свидетельствует громогласное заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, напомнившего, что когда-то сирийские сейчас города Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка являлись частью Османской империи. А значит, должны войти в состав Турции как правоприемницы исчезнувшего с карты государства.

Как подчеркнул в ходе своего выступления в Сакарье Эрдоган, в свете сказанного им Анкара намерена пересмотреть итоги Первой мировой войны. Заявления политика цитирует Anadolu.

«Сирийские Идлиб, Алеппо. Дамаск и Ракка, входившие до 1918 года в состав Османской империи, станут вновь провинциями Турции», — заявил лидер Турции.

В свете сказанного нельзя не отметить непостоянство турецкого лидера. Еще буквально несколько дней назад Эрдоган уверял, что главным условием сирийского урегулирования он считает соблюдение территориальной целостности государства. Также президент страны назвал тогда сирийский народ братским.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.