Axios: Керри уйдет в отставку, чтобы помочь Байдену победить Трампа на выборах

Бывший госсекретарь США, а ныне спецпосланник главы Белого по вопросам климата Джон Керри намерен до конца этой зимы оставить свой пост, покинуть администрацию и сконцентрироваться на предвыборной кампании президента Джо Байдена, сообщает со ссылкой на близкий к американской администрации источник портал Axios.

Как сообщил собеседник журналистов, 80-летний Керри считает необходимое переизбрание Байдена - самым большим изменением для достижения прогресса в области климата как в самих США, так и во всем мире, которое можно сделать в этом году.

«Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри уйдет из администрации этой зимой и планирует помогать в предвыборной кампании президента Байдена», — приводится в материале портала.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми.