Axios: Путин назвал Китай одним из гарантов безопасности Украины

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин упомянул Китай в качестве потенциального гаранта безопасности Украины, передает информпортал Axios со ссылкой на источник.

Президент Российской Федерации сообщил также своему американскому коллеге о своей готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

«Однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов, что, возможно, намекает на то, что он выступит против сил безопасности, состоящих из войск НАТО», — говорится в статье.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.